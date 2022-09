Понедельник, 19 Сентября 2022 12:28

АрмИнфо.Всего два дня назад Азербайджан в ходе наступления обстрелял мирные приграничные села Армении с целью запугать и дестабилизировать армянский народ. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй.

В этом контексте музыкант подчеркнул, что сегодня над Арменией в результате заговора вновь нависла угроза уничтожения. <Перед нечестивым союзом трех безжалостных диктатур Армения почти беззащитна, и чтобы выжить нуждается в полной поддержке Запада>, - сказал он.

Брайан Мэй добавил, что решил нарушить молчание, поскольку, по его словам, средства массовой информации не будут объективно освещать произошедшее.

<Армения - крошечная страна, в которой нет ни нефти, ни газа, ни значительных богатств, это остров христианства и демократии, окруженный со всех сторон деспотическими диктатурами. Это одна из самых миролюбивых стран в мире, в которой заложена глубокая грусть из-за ее трагической истории - во время Первой мировой войны свыше миллиона армян были убиты Османской империей в ходе жестокой операции по этнической чистке, которую Турция до сих пор отрицает>, - заявил он.

Музыкант призвал прочесть и распространить публикацию лидера всемирно известной рок-группы System Of А Down Сержа Танкяна. <Недавно я имел честь выступать в Армении с солистом величайшей рок-группы System of А Down, блестящим Сержем Танкяном. Мир должен знать об этой ситуации. Пожалуйста, распространите эту публикацию, чтобы противостоять дезинформации, которую изливает Азербайджан и его союзники, с целью выставить армянский народ агрессорами, точно так же как и Россия попыталась выставить агрессорами невинных украинцев, по отношению к которым совершены ужасные злодеяния. В мире, где господствует ложь, мы все должны выступать за правду и справедливость>, - заключил Брайан Мэй.