Понедельник, 19 Сентября 2022 11:56

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал страны Шанхайской организации сотрудничества поддержать инициативы Туркменистана в ООН по укреплению мира, безопасности и стабильности. Об этом глава государства сказал, выступая на саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.

Туркменский лидер отметил, что Ашхабад, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, намерен инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира».

«Убеждены, что через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы трудными они ни представлялись», – подчеркнул Президент Туркменистана.

По мнению главы государства, восстановление культуры уважительного политического общения в настоящее время обретает универсальную значимость, как одно из ключевых условий ответственного, неконфронтационного подхода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных точек.

«Исходя из этого Туркменистан вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия»», – подчеркнул туркменский лидер.

Президент Туркменистана также сообщил, что в декабре 2022 года отмечаемся 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, учредителями которого являются, в том числе, четыре государства-члена ШОС.

По словам главы государства, Ашхабад, в этой связи, намерен представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.

«Рассчитываем па поддержку этих инициатив со стороны Шанхайской организации сотрудничества», – сказал президент Туркменистана.