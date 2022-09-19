Понедельник, 19 Сентября 2022 11:54

АрмИнфо.Главы Туркменистана и Узбекистана отметили позитивную динамику экономического сотрудничества.



В ходе встречи на полях саммита ШОС президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщается на сайте главы РУз.



На переговорах было отмечено, что туркмено-узбекский товарооборот с начала года увеличился на 10%. Страны совместно реализуют новые проекты кооперации в логистической сфере, в промышленности, сельском и водном хозяйстве.



Главы государств сошлись во мнении, что традиционно добрососедские отношения между странами вышли за последние годы на качественно новый уровень и наполнились конкретным практическим содержанием.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находится с визитом в узбекском городе Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя.