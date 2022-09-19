Понедельник, 19 Сентября 2022 11:49

АрмИнфо.В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ.

Так, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил убеждение, что митинги в Ереване по выходу республики из ОДКБ вероятно организованы некоммерческими организациями США в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Есть определенные силы в Армении, которые финансируются НКО США, а их там, к большому сожалению, очень много... Естественно, приезд Пелоси был спрогнозирован теми силами, которые сегодня выходят на митинги", - сказал депутат.

Водолацкий отметил, что в Армении живет большое количество соотечественников и расклад в республике "не в пользу англосаксов и Пелоси", тем не менее, парламентарий призвал все структуры СНГ более активно работать с армянскими коллегами.

"Провокации существуют, но они не дадут никакого результата. С учетом того, что американское посольство и НКО там активно работают, необходимо и всем нам - ОДКБ, ШОС и в первую очередь, структурам СНГ, начиная от нашего комитета и заканчивая всеми евразийскими комиссиями, - более плотно и более активно работать со своими коллегами в Армении и хорошими, добрыми предложениями ломать ту ситуацию, которая там сегодня складывается", - сказал Водолацкий, передает ТАСС.

В свою очередь российский политолог Сергей Маркедонов, комментируя митинги в Ереване по выходу из ОДКБ, констатировал, что в ней принимали участие несколько сотен человек. "В последние годы в Армении митинги не особо "заходят". Даже слова Пашиняна о возможном сохранении Армении в границах АрмССР (то есть без Нагорного Карабаха) от 14 сентября не собрали десятков и сотен тысяч. На акциях против ОДКБ все известные лица. От условных "саснацреров" до Тиграна Хзмаляна. Их проамериканские симпатии давно не секрет. Для тех кто в теме, а не живет минутой сегодняшнего дня. Тигран Хзмалян, Степан Григорян, Ара Папян годами поют те песни, что сегодня звучат на митинге против ОДКБ", - констатировал эксперт.

При этом он обратил внимание, что в Армении как ни крути и свобода и плюрализм мнений. "И не только это одно. Слова Пелоси о поддержке Армении также не новы. Посмотрим на дела. Сегодня кто вспомнит про слова Джона Болтона о том, что оружие не надо покупать у России, можно у Штатов? Кто вспомнит инициативу двух палат парламента Франции о признании НКР? Выборы прошли, забудьте! Пройдут 8 ноября и выборы в Конгресс. Фрэнк Палоун, Адам Шифф и Энн Эшу получат свои мандаты. И? Как-то повлияло на отношения Турции и США признание геноцида армян? Как-то спасло Карабах то, что в оные времена до 40 конгрессменов (почти десятая часть всей Палаты представителей) присылала в Степанакерт поздравительные телеграммы? Как-то сыграло роль то, что с ходатайствами о признании НКР обращалась внушительная часть штатов США и Австралии? Есть слова и дела", - добавил он.

По мнению Маркедонова весь ужас для Армении в том, что Россия молчит, а разговоры Запада бессмысленны и не имеют практических

последствий. "В США checks and balances и на всякую Пелоси найдется

Ричард Морнингстар, на армянских лоббистов турецкие и нефтяные. Совет

же нашим товарищам: пейте валерьянку и не раздувайте искру в пламя.

Лучше подумайте как нам реорганизовать рабкрин, тьфу ОДКБ. Иначе

сторонников митингов против нее станет намного больше. И даже без помощи Нэнси Пелоси", - резюмировал эксперт.

18 сентября несколько сотен активистов, в основном прозападной ориентации на площади Свободы провели акцию с требованием выхода Армении из ОДКБ. В числе активных участников акции были представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном и партии "Национальный объединенный полюс", который является политическим крылом военизированной группы "Сасна црер". Участники акции заявили, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада. Митингующие собрались с флагами США и плакатами с надписью о необходимости выхода Армении из ОДКБ.

Добавим также, что власти Армении на разных уровнях в конце прошлой недели выразили свое разочарование реакцией ОДКБ на широкомасштабную агрессию Азербайджана в отношении армянских суверенных территорий.