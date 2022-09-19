Понедельник, 19 Сентября 2022 11:46

АрмИнфо. Акции и манифестации за выход Армении из ОДКБ проплачены США или проамериканскими силами.

Об этом в своем Telegram канале написал российский сенатор, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Согласно его записи, Армению уже давно склоняют на сторону запада (как и другие страны бывшего СССР), однако российско-армянские отношения пока стабильные, добрососедские и партнёрские: как двусторонние, так и отношения в рамках многосторонних международных блоков и организаций. <Тем не менее США и их приспешники всеми силами стремятся вбить между нами клин. Эту цель преследовал и визит спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси в Ереван. Искренне (не проплаченно и ангажированно) ратовать за выход Армении из ОДКБ могут только две категории её граждан: глупцы и шантажисты. Глупцы - надеющиеся, что <добрый дядюшка Сэм" защитит их территориальную целостность и государственный суверенитет лучше, чем Россия. Шантажисты - надеющиеся, что такое решение Армении сподвигнет нас к более активным действиям по защите этой страны от Азербайджана: переходу от дипломатических к военным действиям>, - написал сенатор. Он также отметил, что Россия никогда не поддавалась на шантаж и манипуляции. <Мы всегда готовы помочь нашим партнёрам и союзникам, но ровно в той степени, в какой считаем нужным, и теми методами, которые считаем приемлемым в конкретной ситуации>, - подчеркнул Бондарев.

Отметим, что накануне в Ереване прошел митинг с требованием выхода Армении из ОДКБ. Организаторами мероприятия выступили Национально-демократический полюс и Европейская партия. Организаторы митинга призывали к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.