Понедельник, 19 Сентября 2022 11:45

АрмИнфо.Первый президент РА Левон Тер- Петросян в своем особняке принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного, в ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с внешней безопасностью Армении и крайне обострившейся внутриполитической ситуацией, а также возможные пути их преодоления.

Также напоминается, что это вторая встреча Католикоса Всех Армян и первого президента Республики Армения в этом году. Первая состоялась 23 февраля Первопрестольном св. Эчмиадзине.