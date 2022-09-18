Воскресенье, 18 Сентября 2022 20:58

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 18 сентября принял делегацию во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, Пашинян в своей приветственной речи, в частности, отметил, что визит делегации в РА является беспрецедентным.

Он поблагодарил Пелоси за личный вклад в признание Соединенными Штатами Геноцида армян, а также за усилия делегации. «Это действительно достойно высокой оценки, и даже учитывая только этот факт, все армяне считают Вас верным другом Армении. Но я хочу продолжить слова признательности, потому что я также хочу выразить благодарность за поддержку США армянской демократии, т.к. это тоже очень важно для нас. Мы видим готовность правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны. Хотел бы выразить нашу приверженность повестке демократических реформ, невзирая на то, что, как видите, это не такой легкий путь»,- отметил премьер. Пашинян подчеркнул, что РА ценит четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении. «Четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас. Вы знаете, что Совет Безопасности ООН обсудил текущую ситуацию, и мы надеемся - и это наша позиция, - что эта ситуация должна оставаться в повестке дня Совбеза ООН, и в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США»,- сказал он, выразив уверенность в том, что предстоят эффективные переговоры.

В свою очередь Нэнси Пелоси поблагодарила за теплые слова и высокую оценку огромной работы, проделанной ее коллегами. «Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании Геноцида армян, противодействие Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друг Армении. Мы здесь из уважения к Вашему правительству»,- сказала она. Спикер палаты представителей США отметила, что в прошлом году в РА состоялись выборы, которые были признаны свободными и честными. По ее словам, делегация из Соединенных Штатов в Армению принесла с собой любовь и уважение американского народа к правительству РА и народу Армении. Затем собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-американского партнерства и дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что правительство Армении продолжит последовательные шаги по укреплению демократии и развитию демократических институтов. Глава правительства высоко оценил помощь США в продвижении насыщенной повестки реформ правительства Республики Армения.

Никол Пашинян и Нэнси Пелоси коснулись азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Армении и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении. Были обсуждены возможности разблокирования транспортных инфраструктур региона, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Спикер Палаты представителей Конгресса США заверила, что американская сторона и впредь будет активно способствовать дальнейшему расширению двустороннего многопрофильного сотрудничества и программ, направленных на развитие демократии в Армении.