Воскресенье, 18 Сентября 2022 18:04

АрмИнфо. Соединённые Штаты не сделают выбора между Азербайджаном и Арменией, особенно на фоне энергетических проблем у их стратегического союзника ЕС. Подобное мнение выразил ведущий научный сотрудник институт международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, комментируя первые итоги визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

Эксперт отметил, что в режиме реального времени наблюдаю за визитом Н. Пелоси в Ереван. «Что могу сказать? Разгоняются завышенные ожидания. Некоторые ТГ-каналы, даже настроенные в отношении к США скептически пишут о том, что Вашингтон встал окончательно на сторону Армении (это якобы следует из заявлений Пелоси про осуждение "смертельных атак" Азербайджана).

Но это не так, и скорое уже развитие покажет правоту данного вывода», - считает политолог. Во-первых, по его убеждению, США не откажутся от сотрудничества с Турцией (членом НАТО, второй военной силой в блоке после них самих). «Во-вторых, Штаты не сделают выбора между Азербайджаном и Арменией, особенно на фоне энергетических проблем у их стратегического союзника ЕС. И, конечно, не бросят Израиль, важнейшего партнера Баку. Для них сдерживание Ирана, удержание от "геополитической экзотики" Турции и выдавливание России с Кавказа- три основных цели. И главная сверхзадача- не допустить евразийского альянса кого бы то ни было в целом, но в частности Москвы, Анкары и Тегерана. Это- ключ», - отметил Маркедонов. В-третьих, продолжил эксперт, в НАТО Армению ускоренным порядком не примут, там даже Грузия и Украина не имеют пока ПДЧ, миротворцев взамен российским тоже не пришлют. В этом ключе он напомнил, что Со времен Александропя-1920 в российской-армянских отношениях время от времени поднимается тема недостаточности усилий Москвы и прочие аргументы такого рода. «И нельзя сказать, чтобы критики России всегда и однозначно были не правы. Один нюанс. Запад не предлагает и не предложит ничего лучше. Никакого возврата Арцаха, «крестового похода» на Баку или Анкару не будет! Точка и пять восклицаний!», - добавил российский политолог.

Вместе с тем он констатировал, что все эти завышенные ожидания, всплески "американофилии" можно было бы избежать, если бы позиции Москвы сегодня были бы более четкими. «На официальном уровне, как минимум. А не неофициальном тем более. Хватит уже пенять на "неправильного Пашиняна". Помимо него, у нас в регионе есть интересы, про них и надо говорить. Да, мы не можем стать операторами исключительно армянских интересов. Да, у нас есть что сохранять и что терять в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Но победа связки Баку и Анкары над Ереваном с разгромным счетом без достижения компромиссов под российской эгидой к числу таковых не относится.

Каким бы плохим и безвольным ни был Пашинян, к нему и к армянскому политикуму в целом масса вопросов. Но сейчас не про них речь, а про нас», - отметил Маркедонов. В заключение отметив, что в ноябре 2020 года Еревану можно и нужно было уступить.

«Но сегодня добивание Армении при нашем молчании (ведь даже реальное посредничество Москвы в деле прекращения вооруженной эскалации в сентябре 2022 года не продвигается в медиа-сфере) - однозначно плохой сценарий. Повторю в тысячно сотый раз. Реагирование на кризисную ситуацию- не синоним мачизма. Но оно должно быть, а не подменяться многозначительной молчанкой», - подытожил эксперт.

Отметим, что в рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, ценность и важность визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.