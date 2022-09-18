Воскресенье, 18 Сентября 2022 17:42

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился в Вашингтоне с руководящим составом Комиссии Ай Дат Восточного округа США во главе с исполнительным директором Арамом Амбаряном.

Затем, 17 сентября министр провел встречу-дискуссию с участниками семинара по федеральной политике Комиссии Ай Дата США. В тот же день в доме-музее Вудро Вильсона состоялось мероприятие, посвященное безопасности и свободе Арцаха, где министр выступил с речью.

Присутствующие обменялись мнениями по темам, затрагивающим ситуацию в Республике Арцах, внешнюю политику, региональные процессы и внутриармянские связи. Министр подчеркнул важную роль Ай-Дата в деле укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора, решения общенациональных задач, постоянной поддержки Арцаха. На мероприятиях присутствовали замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и Постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян.