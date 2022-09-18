Воскресенье, 18 Сентября 2022 17:32

АрмИнфо. Россия ставит целью развивать связи с Арменией и решать экономические задачи на деле, это не просто красивые слова. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, прибывший во главе российский делегации в Ереван для участия в IX Российско-армянском межрегиональном форуме.

"Мы прибыли сюда такой представительной делегацией, чтобы подчеркнуть нашу историческую близость с Арменией и стремление развивать и укреплять связи между нашими народами и экономиками. Это уже девятый форум, он проходит в сложное для наших стран время. Задача - практическое решение экономических задач, стоящих перед Россией и Арменией. Это не красивые слова, не теория и не обещания, а реальная работа в интересах людей наших стран", - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Он добавил, что стороны согласованно и постоянно ведут работу "на все уровнях - регионов не вопросов сотрудничества в сфере наращивания логистического и инвестиционного потенциала регионов, развития цифровизации, а также гуманитарного взаимодействия России и Армении. В составе российской делегации более 250 участников, более 150 представителей организаций и деловых кругов, представители 13 субъектов Российской Федерации, Администрации президента, Минэкономразвития, МИД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга России, Россотрудничества, ФАДН, ВЭБ.РФ, ЕЭК, ЕАБР, РЭЦ, ВАВТ, Минэкономразвития, представители посольства и Торгового представительства Российской Федерации в Республике Армения, передаёт ТАСС.

Отметим, что власти Армении распорядились провести Межрегиональный форум в закрытом режиме. Несмотря на выданные аккредитации многим журналистам, вход для работников масс-медиа на форум будет заказан. О причине такого решения власти решили не распространяться.