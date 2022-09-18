Воскресенье, 18 Сентября 2022 14:43

АрмИнфо. Бывший министр иностранных дел Армении (1998-2008) Вардан Осканян в статье, направленной в СМИ, анализирует новое военное нападение Азербайджана на Армению и предлагает пути выхода из создавшейся ситуации.

Осканян отметил, что любой человек с многолетним опытом переговорного процесса, видя сегодняшние события, может очень четко представить себе ответ на вопрос, который уже два года волнует армянское общество - что обсуждалось 9-10 ноября 2020 года.

Нет сомнения, что Алиев был главным диктатором повестки дня в тот день, в те часы. Войдя в Шуши, он имел возможность за несколько часов оккупировать весь Арцах. Нетрудно понять, что на этих позициях в ту ночь Алиев выложил на стол свои максимальные требования: Карабах в составе Азербайджана, коридор в Зангезуре, решение демаркации границ в пользу Азербайджана, включая анклавы.

Экс-министр отмечает, что в переговорном процессе даже на самых слабых позициях сторонам предоставляется возможность сохранить лицо. «Я предполагаю, что эти три вопроса были исключены из письменной декларации о прекращении огня, но была достигнута устная договоренность, свидетелем и гарантом которой был Путин. Сейчас, когда выполнение этих договоренностей затягивается, Алиев прибегает к силовым методам. Если исходить из этого разумного предположения, у Пашиняна нет пространства для маневра в этой ситуации, и молчание России становится если не оправданным, то, по крайней мере, объяснимым.

Руки Путина связаны не только его ослабленным геополитическим положением, но и тем, что он является свидетелем словесного обещания, данного 9 ноября.

Поэтому появление нового переговорщика, т.е. нового лидера страны, становится насущной необходимостью. Если отбросить эмоциональные ярлыки и исходить из предположения, что создавшаяся для Пашиняна ситуация неприятна и желательна, то ему следует либо опровергнуть этот тезис, сказав, что он ничего не обещал на словах, и своими прямыми шагами, кардинально меняя политическую логику, доказать это, либо уйти в отставку.

Последние события показали, что военное решение не самое простое и желательное для Азербайджана, поэтому у Пашиняна есть шанс для маневра. Если он этого не сделает, то остается предположить, что существуют узы обещания.

Появление нового переговорщика не только освободит Армению от этих оков, но и развяжет руки России для начала нового раунда переговоров вместо поспешных и невыгодных решений.

Что же касается Запада, то Осканян считает очевидным, что он усматривает в политике правительства Армении тенденцию к отказу от Карабаха, и видит в ней кратчайший путь к достижению мира, что будет способствовать ослаблению присутствия России и постепенному удалению ее из региона. Этим, пожалуй, можно объяснить ту положительную роль, которую сыграл Запад во время азербайджанской агрессии, давление на Азербайджан в результате достигнув хрупкого перемирия.

Однако Запад также является заложником обещаний, данных властями Армении. В конце концов, очевидно, что воинственные заявления Эрдогана в адрес Греции - члена ЕС и многие другие обстоятельства не должны вызывать ни у кого сомнений в том, что у Запада также нет цели, желания и оснований желать полной победы турецко-азербайджанской стороне.

Поэтому в условиях нового переговорщика и сформировавшихся вокруг него новых подходов и дипломатической команды преследование армянских интересов, несомненно, создаст возможность в короткие сроки изменить подходы Запада в этом вопросе, а Запад также быть заинтересован в начале переговоров для более сбалансированного решения, вместо нынешних быстрых решений. Но для этого опять же нужен новый переговорщик, который сформулирует новую переговорную повестку и для России, и для Запада.