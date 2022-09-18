Воскресенье, 18 Сентября 2022 12:28

АрмИнфо. Сегодня председатель НС Ален Симонян принял прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе со Спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

После торжественного приема состоялась приватная беседа Симонян и Пелоса. Затем собеседники подключились к дискуссии в расширенном составе. Спикер Национального Собрания РА отметил, что США занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении.

«Ваш визит в Армению проходит в самый трудный для нашей страны период, и в этом отношении он очень ценен. Как известно, с 13 сентября Азербайджан начал новый виток агрессии против суверенной территории Армении. Азербайджанские военные подвергли жестоким бомбардировкам не только пограничные позиции Армении, но и многие населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, у нас есть жертвы», — сказал Ален Симонян.

Он выразил признательность за хрупкое соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США вечером 14 сентября, а также выразил признательность властям США, в том числе многим конгрессменам, за точную оценку последних событий.

Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью Армении и региона, в том числе детали, касающиеся дальнейших процессов в Совете Безопасности ООН. На встрече также были обсуждены будущие проекты межпарламентского сотрудничества.

Выразив признательность за прием, отметил спикер Палаты представителей США. «Когда мы отправляемся в какую-либо страну, для нас важна безопасность. Мы и не подозревали, что наш визит совпадет с военными событиями. В США мы гордимся тем, что нас окружают патриотически настроенные армяне, которые также являются нашими гражданами. Они — наша сила, важная составляющая нашего единства», — сказала Нэнси Пелоси.