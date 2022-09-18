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 Воскресенье, 18 Сентября 2022 11:39

Нэнси Пелоси почтила память жертв Геноцида армян

Нэнси Пелоси почтила память жертв Геноцида армян

АрмИнфо. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сегодня посетила мемориальный конмплекс Цицернакаберд, возложила венок в память невинных жертв Геноцида армян в Турции.и поклонилась вечному огню.

Свидетели церемонии заметили слезы на лице спикера. 

Отметим, что Пелоси прибыла в Ереван накануне вечером. Ее сопровождает председатель Национального собрания Аллен Симонян.

В составе делегации Конгресса конгрессмены Анна Эшу и Джеки Спейер из Калифорнии и сопредседатель группы Конгресса США по армянским вопросам  Фрэнк Палоне. 

Пелоси встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, председателем Национального собрания РА Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами, с которыми обсудит армяно-американские отношения и текущую ситуацию с безопасностью. 

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