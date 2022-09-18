Воскресенье, 18 Сентября 2022 06:29

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией.Об этом сообшает РБК.

«Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда, передает информагентство.