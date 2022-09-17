Суббота, 17 Сентября 2022 22:50

АрмИнфо. В Ереване состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента народу Казахстана. Участники мероприятия ознакомились с основными положениями Послания и обсудили вопросы, вызвавшие наибольший интерес. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Ереване при организации Посольства Казахстана в Армении состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». На мероприятие были приглашены представители экспертных, академических, деловых и общественных кругов Армении, а также представители местных СМИ.

Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев подробно ознакомил участников мероприятия с основными положениями Послания, акцентировав внимание на системности проводимых Президентом Токаевым реформ и предлагаемых в Послании политических и социально-экономических инициатив.

«Сентябрьское Послание - важнейший программный документ, в котором обозначены дальнейшие приоритетные направления политического и социально-экономического развития страны в современных геополитических условиях. Это логическое продолжение тех реформ, которые были обнародованы Президентом в мартовском Послании народу, а также в рамках конституционной реформы», - отметил посол Болат Иманбаев.

Положения Послания вызывали живой интерес присутствующих. Особое внимание экспертов привлекли политические инициативы, беспрецедентные для региона ЦА, а также социально-экономические инициативы, нацеленные на справедливое распределение благ.

«Очень похоже, что Президент Токаев четко видит все сложности, существующие в казахстанском обществе, и идет в направлении их преодоления. Ключевое слово этого послания – это справедливость. Заметно стремление повысить степень участия граждан в управлении страной. С этим были проблемы, и они вызывали недовольство граждан.

Ну и как вишенка на торте – семилетний срок президентства, и право избрания один раз. Это т.н. «мексиканская модель», и на постсоветском пространстве она еще нигде не была задействована. В дальнейшем эта новация может работать на развитие страны», - отметил в ходе дискуссии директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По мнению Директора Центра политических и экономических стратегических исследований, доктора исторических наук Бениамина Погосяна, Казахстан – важная для Армении страна. И не только в контексте ЕАЭС и ОДКБ, но и в плане полезного опыта.

«У Президента Токаева есть четкое видение вектора дальнейшего развития Казахстана. И после всех известных событий он желает обновить мандат для реализации своих программ. Лично меня особенно заинтересовала инициатива «Нацфонд – детям». Насколько я знаю, что-то подобное есть арабских странах. А для Армении важно будет посмотреть насколько этот опыт сработает для развития демографической ситуации», - отметил эксперт.

В свою очередь, Завкафедрой общественных наук Армянского государственного экономического университета, доктор политических наук Вардан Атоян отметил, что существующие в казахстанском обществе болевые точки в той или иной степени отражены в Послании Президента Токаева.

«Если посмотреть на стержень послания, то видно, что в нем заложено стремление построения справедливого Казахстана. Все те болевые точки, что есть в казахстанском обществе, их упоминание в разных конфигурациях находит свое отражение в Послании.

Очень важно, что в Послании отражено видение вопроса справедливого распределения благ между гражданами страны. Было заметно, что в казахстанском обществе были некоторые ожидания от руководства в этом контексте. И Президент Токаев этим посланием отвечает этим ожиданиям.

Вопрос одного срока президентства. Это будет очень интересный опыт. На постсоветском пространстве такого опыта нет. Мы будем внимательно следить за тем, как будет на практике развиваться это направление», - отметил В.Атоян.