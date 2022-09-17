Суббота, 17 Сентября 2022 21:19

АрмИнфо. Белый дом официально объявит кандидатуру нового посла США в России в следующий вторник, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь". Об этом сообщает РИА Новости.

Она отказалась назвать имя, сказав только, что это первая в истории женщина на этом посту, карьерный дипломат и специалист по России.

"Я подожду, когда Белый дом официально объявит в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию. Это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. И это тоже прекрасно", - сказала Нуланд, чье интервью шло в переводе с английского на русский.

СМИ ранее сообщали, что для работы в России выбрана Линн Трейси, которая сейчас занимает пост посла США в Армении, а в прошлом была заместителем главы американской дипмиссии в Москве. Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни жены.

Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате и должны быть согласованы с принимающей стороной.

Вместе с тем, Нуланд сообщила, что США ведут переговоры с Россией об увеличении численности своих консульских сотрудников в Москве, чтобы упростить визовое обслуживание россиян.