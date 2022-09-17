Суббота, 17 Сентября 2022 17:38

АрмИнфо. Визит делегации США во главе со спикером Палаты представителей Ненси Пэлоси в Ереван призван подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности, экономическому процветанию и демократическому развитию Армении. Об этом говорится в заявлении спикера, распространенном ее офисом.

Согласно сообщению, Ненси Пелоси является самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению с момента обретения республикой независимости. «Мы гордимся поездкой в ​​Ереван после принятия в 2019 году Резолюции 296 Палаты представителей, представленной Адамом Шиффом, которая признает убийство 1,5 миллиона армян Османской империей Геноцидом, и после того, как президент Байден стал первым президентом, официально признавшим Геноцид армян», — заявила спикер парламента Нэнси Пелоси. «Моральный долг всех — никогда не забывать: обязательство, которое приобрело особую актуальность, поскольку зверства совершаются по всему миру, в том числе со стороны России против Украины».

Ненси Пелоси продолжила, что «визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным сигналом твердой приверженности Соединенных Штатов мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному Кавказскому региону. На рабочих встречах с лидерами правительства, представителями гражданского общества и представителями силовых ведомств мы заявим о решительной и постоянной поддержке Соединенных Штатов как председателя ОБСЕ в Минске и давнего друга Армении для прочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе».

«Наши выдающиеся члены делегации Конгресса являются гордыми и давними защитниками Армении», — заключила спикер Пелоси, добавив, что конгрессмены Анна Эшу и Джеки Спейер вносят личный вклад в эту борьбу как гордые американцы армянского происхождения и жители Калифорнии, где проживает самое многочисленное армянское население Америки. Председатель Франк Паллоне из Нью-Джерси является давним сопредседателем группы Конгресса США по армянским вопросам. «Наша делегация надеется на продуктивные встречи, которые продолжат укреплять наше партнерство с Республикой Армения и продвигать наши ценности и интересы в регионе», - подчеркнула Ненси Пэлоси.