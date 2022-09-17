Суббота, 17 Сентября 2022 17:11

АрмИнфо. Международный фестиваль культуры и новых музыкальных форм «Урвакан» переносится на 2023 год. Об этом говорится в заявлении организаторов Фестиваля.

Причиной подобного решения стала вооруженная агрессия Азербайджана на суверенную территорию Армении, в результате чего погибло 135 военнослужащих, есть многочисленные раненные, в том числе среди мирного населения и порядка 10 военнопленных.

«Невзирая на то, что между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении режима огня, сложно прогнозировать как буде развиваться ситуация в ближайшие дни», - говорится в источнике.

Организаторы призывают следить за страницами Фестиваля в социальных сетях, чтобы найти информацию об истории данного конфликта, а также увидеть перечень способов для оказания помощи пострадавшим и тысячам беженцев на Юго-Восточной границе Армении.

«Чтобы вернуть деньги за билеты, пожалуйста, свяжитесь напрямую со структурой, в которой вы их приобретали. Вы можете сохранить билеты для участия в мероприятии в следующем году или же пожертвовать сумму билета», - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году Фестиваль «Урвакан» должен был состояться с 23 по 25 сентября в Дилижане.