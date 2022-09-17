Суббота, 17 Сентября 2022 17:03

АрмИнфо.Вооруженные силы Армении обладают достаточным ресурсом для обеспечения военнослужащих продовольствием, одеждой и другими необходимыми предметами. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РА.

Согласно источнику, в настоящее время нет необходимости проводить различные сборы средств и другие мероприятия для вышеуказанных целей. <Министерство обороны РА высоко ценит заботу наших граждан и их готовность всячески поддерживать армию. Тем не менее, если желание поддержать армию в любой форме велико, необходимо организовать и реализовать процесс в рамках тесного взаимодействия с Минобороны. Несогласованные действия могут привести к трате или нерациональному использованию времени, а также материальных ресурсов, не дав требуемого результата. Должностными лицами Министерства обороны, ответственными за координацию указанных вопросов, являются помощники министра обороны, с которыми можно связаться по тел.: 091 91 11 23; 044 35 54 34>, - говорится в сообщении оборонного ведомства.