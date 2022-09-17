Суббота, 17 Сентября 2022 17:00

АрмИнфо. Посольство США в Ереване представило подробности визита в Армению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как отмечается в сообщении, визит состоится 17-19 сентября, в ходе которого спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, председателем Национального собрания РА Аленом Симоняном и другими высокопоставленными чиновниками. Основной темой переговоров станут обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности.

Нэнси Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств Гафесчян. Выступление будет доступно в прямом эфире на сайте www.speaker.gov/newsroom. Спикер коснется тесного сотрудничества между Арменией и США, которое основано на общих ценностях и давних связях между двумя народами.

В состав американской делегации входят председатель Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Паллоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.