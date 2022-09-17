Суббота, 17 Сентября 2022 16:56

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели еще двух своих военнослужащих в результате агрессии на суверенную территорию Армении.

Как передает оборонное ведомство Азербайджана, тем самым, число погибших азербайджанских военных возросло до 79. Ранее ведомство сообщало о гибели 77 азербайджанских военнослужащих.

В сообщении также говорится о ранее 282 азербайджанских солдат, из которых 43 вернулись в армию, 115 находятся в удовлетворительном состоянии, 103 - в состоянии средней тяжести, 21 - в тяжелом состоянии.

С ночи 13 сентября ВС Азербайджана подвергли интенсивным артиллерийским обстрелам позиции армянской армии, а также мирные населенные пункты в Сюнике, Вайоц Дзоре и Гегаркунике. Бои шли на разных направлениях - Сотк, Варденис, Артаниш, Горис, Капан, Джермук, Ишханасар. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. По официальным предварительным данным, потери армянской стороны составили 135 человек, но эта цифра пока не окончательная.