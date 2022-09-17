Суббота, 17 Сентября 2022 13:09

АрмИнфо. Начался рабочий визит министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна в Соединенные Штаты Америки. 16 сентября Давид Бабаян посетил посольство Республики Армения в Вашингтоне и встретился с работниками посольства, сообщила пресс- служба МИД Арцаха.

Согласно источнику, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с региональными развитиями, защитой интересов Арцаха в США и укреплением армянского триединства.

В тот же день министр провел встречу с руководящим составом Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни. Обсуждался широкий спектр тем, затрагивающих связи Родины и Диаспоры, последние региональные процессы.

Министр высоко оценил роль Армянской Ассамблеи в деле развития Арцаха и продвижения интересов народа Арцаха.

Во встречах принимали участие замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян