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 Суббота, 17 Сентября 2022 11:43

Декларация VII съезда Лидеров мировых и традиционных религий

Декларация VII съезда Лидеров мировых и традиционных религий

АрмИнфо.Мы, участники VII Съезда – духовные лидеры мировых и традиционных религий, политики, руководители международных организаций,

руководствуясь нашим общим стремлением к справедливому, мирному, безопасному и процветающему миру,

утверждая важность общих ценностей в духовном и социальном развитии человечества,

признавая необходимость противодействия и преодоления нетолерантности и призывов к ненависти, ксенофобии, дискриминации и конфликтов, на основе социальных, этнокультурных и религиозных различий,

уважаябогатство религиозного и культурного разнообразия,

осознавая, что благотворительные деяния, сострадание, милосердие, справедливость и солидарность способствуют сближению людей и обществ,

признаваяценность образования и духовности для личностного и межрелигиозного развития,

подтверждая важность роли и прав женщин в обществе,

констатируя, что материальное неравенство приводит к негодованию, социальной напряженности, конфликтам и кризисам в нашем мире,

признавая важность решения глобальных вызовов в нашем постпандемическом мире, включая изменение климата, нищету и голод, организованную преступность, терроризм и наркотики,

осуждая самым решительным образом экстремизм, радикализм и терроризм, которые ведут к религиозным гонениям и подрыву человеческой жизни и достоинства,

осуждая создание очагов межгосударственной и международной напряженности в мире,

выражая серьезную озабоченность по поводу глобального увеличения числа мигрантов и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи и защите,

выражая твердое стремление содействовать созданию условий для диалога и примирения между конфликтующими сторонами,

осознавая острую необходимость совместной работы духовных и политических лидеров в решении проблем нашего мира,

приветствуя все международные, региональные, национальные и местные инициативы, особенно, усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу,

выражая намерение активизировать сотрудничество между религиозными сообществами, международными, национальными и государственными учреждениями, а также неправительственными организациями в постпандемический период,

вновь подтверждая работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий в качестве международной платформы для межрелигиозного диалога для представителей многих религий, конфессий и вероучений,

указывая навозможность Съезда лидеров мировых и традиционных религий для принятия дальнейших конкретных шагов по расширению межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога,

 

  • ПРИШЛИ К ОБЩЕЙ ПОЗИЦИИ И ЗАЯВЛЯЕМ О СЛЕДУЮЩЕМ:

 

  1. Мы приложим все усилия, чтобы Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжал свою постоянную деятельность во благо мира и диалога между религиями, культурами и цивилизациями.
  2. Мы заявляем, что в условиях постпандемийного развития мира и глобализации процессов и угроз безопасности Съезд лидеров мировых и традиционных религий выполняет важную роль в реализации совместных усилий по укреплению диалога во имя мира и сотрудничества, а также продвижения духовных и нравственных ценностей.
  3. Мы признаем, что негативные последствия пандемий можнопреодолеть только совместными усилиями, работая сообща и помогая друг другу.
  4. Мы убеждены в том, что развязывание любого военного конфликта, создание очагов напряженности и противостояния имеет «эффект домино», который ухудшает международные отношения.
  5. Мы считаем, что экстремизм, радикализм, терроризм и все другие формы насилия и войн, какими бы мотивами и целями они ни прикрывались, не имеют ничего общего с истинной религией, и должны быть решительным образом отвергнуты.
  6. Мы убедительно просим национальные правительства и уполномоченные международные организации оказать всестороннюю помощь всем религиозным группам и этническим общинам, подвергшимся ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также в результате войн и военных конфликтов.
  7. Мы призываем мировых лидеров отказаться от всей агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, и прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках нашего мира.
  8. Мы призываем религиозных лидеров и видных политических деятелей из разных уголков мира неустанно развивать диалог во имя дружбы, солидарности и мирного сосуществования.
  9. Мы выступаемза активное вовлечение лидеров мировых и традиционных религий и видных политических деятелей в процесс урегулирования конфликтов для достижения долгосрочной стабильности.
  10. Мы отмечаем, что плюрализм и различия в цвете кожи, поле, расе, языке и культуре являются выражением премудрости Божьей воли в творении. Бог допускает религиозное разнообразие и, таким образом, неприемлемо любое принуждение к той или иной религии и религиозной доктрине.
  11. Мы призываем к поддержке практических инициатив по реализации межрелигиозного и межконфессионального диалога во имя построения социальной справедливости и солидарности для всех народов.
  12. Мы солидарны с усилиями Организации Объединенных Наций и всех других международных, правительственных и региональных институтов и организаций по содействию диалогу между цивилизациями и религиями, государствами и нациями.
  13. Мы признаем важность и ценность Документа «О человеческом братстве в пользу мира и мирного сосуществования» между Святым Престолом и Аль-Азхар Аль-Шариф (принятого резолюцией ГА ООН «Международный день человеческого братства» A/RES/75/200 от 21 декабря 2020 года) и «Мекканской декларации» (принятой в мае 2019 года в Мекке), которые призывают к миру, диалогу, взаимопониманию и взаимоуважению среди верующих во имя общего блага. 
  14. Мы приветствуем прогресс, который был достигнут мировым сообществом в сферах науки, техники, медицины, промышленности и других областях, но при этом отмечаем важность их гармонизации с духовными, социальными и человеческими ценностями.
  15. Мы осознаем, что зачастую социальные проблемы толкают людей на крайние взгляды и поступки, и призываем все государства мира к обеспечению адекватных условий жизни для своих граждан. 
  16. Мы отмечаем, как люди и общества, которые игнорируют важность духовных ценностей и моральных ориентиров, подвержены потере своей человечности и креативности.
  17. Мы призываем мировых политических и бизнес лидеров акцентировать внимание на преодолении диспропорций в развитии современных обществ и сокращать разрыв в благосостоянии разных слоев населения и разных стран мира.
  18. Мы отмечаем позитивное влияние диалога между лидерами мировых и традиционных религий на социально-политические процессы в государствах и обществах, способствующие сохранению мира.
  19. Мы исходим из того непреложного факта, что Всевышний создал всех людей равными, независимо от их расовой, религиозной, этнической или иной принадлежности или социального статуса, поэтому уважение друг к другу и взаимопонимание лежат в основе всей религиозной проповеди.
  20. Мы призываем политических и общественных деятелей, журналистов и блогеров, признавая их свободу слова, остерегаться религиозных обобщений и не отождествлять экстремизм и терроризм с какой-либо нацией или религией, а также не использовать религию в политических целях.
  21. Мы выступаемза повышение роли образования и религиозного воспитания, особенно среди молодежи, в укреплении уважительного сосуществования религий и культур и развенчании опасных псевдорелигиозных предрассудков. 
  22. Мы обращаем особое внимание на важность укрепления института семьи.
  23. Мы выступаем в защиту достоинства и прав женщин, повышения их социального статуса как равноправного члена семьи и общества, а также поощрение их участия в мирных процессах в культурной и религиозной сферах. 
  24. Мы отмечаем неизбежность мирового цифрового развития, а также важность роли религиозных и духовных лидеров во взаимодействии с политическими деятелями в вопросах решения проблем цифрового неравенства.
  25. Уважая свободу выражения мнений, мы стремимся развивать диалог со СМИ и другими институтами общества, чтобы разъяснять значение религиозных ценностей для продвижения религиозных знаний, межрелигиозной толерантности и гражданского мира, а также развивать общую терпимость к религиям.
  26. Мы призываем всех людей веры и доброй воли объединиться в это трудное время и внести свой вклад в обеспечение безопасности и гармонии в нашем общем доме – планете Земля.
  1. Мы обращаемсяс молитвой в поддержку всех людей доброй воли на планете, которые вносят значительный вклад в расширение межцивилизационного, межрелигиозного и международного диалога во имя более процветающего мира.
  2. Мы призываем поддерживать акты милосердия и сострадания в регионах, пострадавших от военных конфликтов, а также в результате природных и техногенных катастроф.
  3. Мы призываем к солидарности в поддержке международных организаций и национальных правительств в их усилиях по преодолению последствий пандемии коронавируса.
  4. Мы подтверждаем, что цели Съезда и данной Декларации состоят в том, чтобы направлять современное и будущие поколения человечества в продвижении культуры взаимоуважения и миролюбия; чтобы они были доступны для использования в государственном управлении любой страны мира, а также международными организациями, включая институты ООН.
  5. Мы поручаем Секретариату Съезда разработать Концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы.  
  6. Мы подтверждаем роль Республики Казахстан как авторитетного и глобального центра межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального диалога.
  7. Мы благодарим Республику Казахстан и Президента Касым-Жомарта Токаева за созыв VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, их гуманитарные инициативы, а также за их вклад в обновление и прогресс, мир и гармонию.
  8. Мы благодарим Республику Казахстанзапрекрасную организацию Съезда, а также казахстанский народ – за его радушие и гостеприимство.
  9. Мы подтверждаем нашу коллективную заинтересованность в продолжении деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и намерение провести следующий VIII Съезд в 2025 году в столице Республики Казахстан городе Нур-Султан.

 

   

 

Настоящая Декларация принята большинством делегатов VII Съездом лидеров мировых и традиционных религий, и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Принципы, содержащиеся в нынешней Декларации, могут распространяться на всех региональных и международных уровнях, для учета во всех политических решениях, законодательных нормах, образовательных программах и средствах массовой информации во всех заинтересованных странах.

 

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