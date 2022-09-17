Суббота, 17 Сентября 2022 11:43

АрмИнфо.Мы, участники VII Съезда – духовные лидеры мировых и традиционных религий, политики, руководители международных организаций,

руководствуясь нашим общим стремлением к справедливому, мирному, безопасному и процветающему миру,

утверждая важность общих ценностей в духовном и социальном развитии человечества,

признавая необходимость противодействия и преодоления нетолерантности и призывов к ненависти, ксенофобии, дискриминации и конфликтов, на основе социальных, этнокультурных и религиозных различий,

уважая богатство религиозного и культурного разнообразия,

осознавая, что благотворительные деяния, сострадание, милосердие, справедливость и солидарность способствуют сближению людей и обществ,

признавая ценность образования и духовности для личностного и межрелигиозного развития,

подтверждая важность роли и прав женщин в обществе,

констатируя, что материальное неравенство приводит к негодованию, социальной напряженности, конфликтам и кризисам в нашем мире,

признавая важность решения глобальных вызовов в нашем постпандемическом мире, включая изменение климата, нищету и голод, организованную преступность, терроризм и наркотики,

осуждая самым решительным образом экстремизм, радикализм и терроризм , которые ведут к религиозным гонениям и подрыву человеческой жизни и достоинства,

осуждая создание очагов межгосударственной и международной напряженности в мире,

выражая серьезную озабоченность по поводу глобального увеличения числа мигрантов и беженцев , нуждающихся в гуманитарной помощи и защите,

выражая твердое стремление содействовать созданию условий для диалога и примирения между конфликтующими сторонами,

осознавая острую необходимость совместной работы духовных и политических лидеров в решении проблем нашего мира,

приветствуя все международные, региональные, национальные и местные инициативы, особенно, усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу,

выражая намерение активизировать сотрудничество между религиозными сообществами, международными, национальными и государственными учреждениями, а также неправительственными организациями в постпандемический период,

вновь подтверждая работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий в качестве международной платформы для межрелигиозного диалога для представителей многих религий, конфессий и вероучений,

указывая навозможность Съезда лидеров мировых и традиционных религий для принятия дальнейших конкретных шагов по расширению межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога,