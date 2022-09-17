Суббота, 17 Сентября 2022 11:22

АрмИнфо. Вследствие обстрела азербайджанскими ВС Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора были нарушены права людей с ограниченными возможностями. Об свидетельствуют собранные доказательства и мониторинг, проведенный Офисом Защитника прав человека с 13 по 15 сентября в указаних регионах.

В частности, речь идет о нарушении права на жизнь лиц с инвалидностью, прав на безопасность и здоровье.

Сообщается,что по состоянию на 15 сентября из населенных пунктов Сюника , Гегаркуника и Вайоц Дзора было эвакуировано 99 людей с инвалидностью.

Кроме этого, в результате агрессии были нарушены права на жизнь, здоровье и безопасность 450 пациентов Варденисского психоневрологического дома-интерната, а также были созданы препятствия для оказания последним медицинской, социальной и другой помощи.

В связи с этим Защитник подчеркивает, что требования об уважении к инвалидам и их защите, включая применение специальных мер при эвакуации, закреплены третьей и четвертой Женевскими конвенциями, Конвенцией ООН <О правах инвалидов> и другими международными актами.

Защитник прав человека, как независимый орган, осуществляющий контроль за выполнением положений Конвенции ООН о правах инвалидов, направит собранную в рамках своих полномочий информацию и наблюдения в международные структуры, в том числе в Комитет ООН по правам инвалидов и другие учреждения, занимающиеся защитой прав последних.