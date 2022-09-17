Суббота, 17 Сентября 2022 11:09

АрмИнфо.Армения недовольна действиями Организации договора о коллективной безопасности. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

<Наши ожидания не оправдываются, и поддерживая постоянную связь с народом, мы не сможем продолжительный период времени объяснять ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. Естественно, что из всего этого мы будем делать выводы, и уже делаем>, - заявил спикер, добавив, что и сегодня армянская сторона ждет от структуры конкретных шагов, потому что в противном случае возникнет вопрос о том, сколько еще можно ждать.

В то же время, Симонян считает, что делать сегодня резких шагов пока преждевременно. Он напомнил, что отношения с ОДКБ напрямую связаны с Российской Федерацией, с которой у Армении имеется договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. <Армянская сторона ожидает от российских партнеров существенных шагов, не на уровне заявлений или на уровне полуслов. <Как понять тот факт, когда в репортаже на Общественном телевидении России звучат провокационные заявления в адрес властей Армении. Мы откровенно не понимаем, ради чего все это делается>, - подчеркнул спикер. Он добавил, что если речь идет о <коридорах>, то в повестке только один коридор - Лачинский. <Другого коридора нет, и быть не может, поскольку мы говорим о независимости и безопасности Республики Армения. Призываю партнеров и СМИ это словосочетание изъять из лексикона>, - ответил председатель НС.

Отвечая на вопрос о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что даже в этой ситуации переговоры по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном не прекращались, Симонян парировал встречным вопросом о том, что означает выражение <эта ситуация>. <А кто является гарантом того, чтобы подобной ситуации не было? Если речь идет о том, что Россия проводит спецоперацию в Украине и все ее внимание сосредоточено на этом, то пусть нам об этом прямо скажут. Пусть прямо скажут, знаете, сейчас мы не можем что-либо предпринять. У нас нет серьезных ресурсов, мы маленькая страна с трехмиллионным населением, и мы, в отличие от России ее огромной территорией, платим высокую цену за каждый квадратный метр территории>, - подчеркнул спикер, добавив, что переговоры по заключению мирного договора с Азербайджаном продолжаются. <У меня большие надежды на то, что этот договор удастся заключить в ближайшей перспективе>, - отметил Симонян.