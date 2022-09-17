Суббота, 17 Сентября 2022 11:09

АрмИнфо.В прекращении боевых действий на армяно-азербайджанской границе серьезное влияние оказали Соединенные Штаты Америки. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

В то же время, он призвал не принижать вмешательство в процесс прекращения боевых действий со стороны Франции или перманентное вмешательство со стороны России. <Но в конечном итоге, самым крупным актором прекращения боевых действий являются США>, - подчеркнул Симонян, отметив, что по его приглашению сегодня в Ереван прибывает спикер Платы представителей Конгресса США Ненси Пэлоси. <Ее визит является результатом эффективно проделанной работы со стороны посольства РА в Вашингтоне и нашей политической команды. Визит американского чиновника столь высокого уровня является также свидетельством уровня демократии в стране, и я признателен г-же Пэлоси за то, что несмотря на серьезность ситуации она не отменила свою поездку в Еревана, визит которой будет иметь очень серьезное значение с точки зрения обеспечения безопасности армянского государства>, - отметил спикер.

Симонян заметил, что у всех сверхдержав имеются свои личные интересы в регионе Южного Кавказа. Он подчеркнул, что нельзя сегодня любить Россию, завтра Францию, а послезавтра Иран, но от всех международных партнеров Ереван ожидает как можно больших гарантий по обеспечению безопасности Армении. <Сегодня нашей задачей номер один является безопасность, экономика развивается хорошими темпами, которые были бы более ощутимыми, если бы не вопрос с безопасностью>, - подчеркнул Ален Симонян.

Напомним, что накануне в Берлине спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила журналистам, что планирует посетить на выходных Армению. Она отметила, что вместе с ней в Ереван отбудет конгрессмен Джеки Шпейер из Калифорнии, имеющая армянские корни. Пелоси отказалась сообщить подробности о поездке, заявив, что путешествующие члены Конгресса <не любят становиться мишенью>. <В любом случае речь идет о правах человека и уважении достоинства и ценности каждого человека>, - сказала она.