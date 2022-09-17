Суббота, 17 Сентября 2022 11:08

АрмИнфо.Вооруженным силам Армении удалось оказать ожесточенное сопротивление агрессии со стороны Азербайджана. Об этом в эфире Общественного телевидения республики заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, на ряде участках фронта удалось даже вернуть прежние боевые позиции, которые подверглись атаке. Имеются одна-две вражеские группы, вторгшиеся на территорию страны, которые очень скоро будут быстро военными методами отброшены на исходные позиции. <К счастью, врагу не удалось захватить ни один населенный пункт. Тем не менее, Азербайджан осуществил агрессию против Армении, и сейчас находится на ее суверенной территории>, - сказал Симонян.

Он добавил, что по положению на текущий момент, количество официально подтвержденных погибших составляет 135 человек, и не исключено, что эта цифра подвергнется изменениям. Когда ситуация полностью успокоится, появится возможность провести идентификацию погибших, начать поиски пропавших без вести. Симонян отметил, что количество погибших солдат азербайджанской армии как минимум втрое превышает количество погибших армянских военнослужащих. <Заверяю вас, что если Баку официально озвучивает цифру в 70 погибших, это означает гибель солдат врага в три-четыре раза больше>, - подчеркнул спикер НС РА.

Он отметил, что сегодня армянская армия нуждается в оружии, по всем остальным вопросам, в том числе, финансовым, у вооруженных сил страны нет проблем. Спикер подчеркнул, что власти страны закупают вооружение из различных источников, не удовлетворяясь одним направлением закупок. Эта работа, как заметил Симонян, ведется в ежедневном режиме. Он заметил, что страна находится в таком положении, при котором нельзя отдавать предпочтение одному поставщику вооружений, поскольку каждый день промедления может стоить жизни армянских солдат и новых угроз суверенитета страны.

Говоря о всеобщей мобилизации, а точнее, ее отсутствие спикер указал на наличие горького опыта в ходе 44-дневной войны в Арцахе, в ходе которой хорошо проявили себя солдаты-срочники. <Объявление же в стране военного положения может быть воспринято как акт агрессии, и может быть воспринято в Баку, как попытки провокаций и нападений>, - сказал глава армянского парламента.

Он также указал на наличие серьезных дипломатических успехов, свидетельством которых являются последние обсуждения в ООН, интенсивные контакты властей Армении с руководителями государств мира, которые играют далеко не второстепенную роль с точки зрения контроля за ситуацией.