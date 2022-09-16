Пятница, 16 Сентября 2022 21:48

АрмИнфо. «Мы собираем и фиксируем доказательства азербайджанских военных преступлений, пыток и убийств военнослужащих РА, в том числе видео и фото- материалы. Осуществляются переводы этих материалов с азербайджанского на армянский, русский и английский языки, осуществляется их анализ. Об этом написал на своей страничке в Фейсбук экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он отметил, что исследования доказывают, что азербайджанские военнослужащие действуют по тому же принципу, что и во время апрельской войны 2016 г., 44-дневной войны 2020г. Они действуют с особой жестокостью, цинично, уверенные, что не только не будут наказаны, но и будут героизированы своими руководителями.

Например, в одном из видео материалов была подвергнута жестокому обращению убитая армянская женщина-военнослужащая. На теле той же военнослужащей написали название азербайджанской специальной службы: «YAŞMA» или «ЯШМА». То есть, преступления, которые совершили именно они. На этом же видео на азербайджанском языке отмечается, что они убили еще 2 женщин-военнослужащих и показывают тело одной из них в обнаженном виде.

«Подробности как этого, так и других преступлений мы здесь не приводим, они будут представлены соответствующим международным структурам. Азербайджанские вооруженные силы специально снимали на видео эти зверства и публиковали их так, чтобы они распространялись в армянских социальных сетях с целью запугивания людей», - подчеркнул экс-омбудсмен.

Целью фиксации доказательств, оправдывающих военные преступления Азербайджана, является предоставление реальных оснований для уголовного преследования и наказания азербайджанских властей.

Также собираются и фиксируются доказательства ущерба, причиненного гражданскому населению. «Совершенно ясно: эти зверства являются не отдельными друг от друга преступлениями, а следствиями единой государственной политики армянофобии и ненависти в отношении армян. Это звенья единой цепи. Азербайджанские военнослужащие используют даже те же выражения, что и азербайджанское руководство. Эта политика не только не прекращалась, но углублялась, доходя до откровенного фашизма. И все это поощряется абсолютной безнаказанностью за эти преступные действия. В этой ситуации мы не должны позволить себе цепенеть от ложного пацифизма. Это служит интересам Азербайджана и помогает им прикрывать свои коварные намерения пеленой «мира», - подчеркнул Татоян.