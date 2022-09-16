Пятница, 16 Сентября 2022 21:26

АрмИнфо. Видео с изуверствами в отношении армянской женщины - военнослужащей активно распространяется в азербайджанских СМИ, вызывая <восхищение и похвалу, написала в Фейсбуке Омбудсмен Армении Кристине Григорян, внимание мировой общественности на живодерские склонности азербайджанских военнослужащих, надругавшихся и замучивших попавшую им в плен армянскую женщину - военнослужащую.

По ее словам, этому есть свое очевидное объяснение: крайняя ненависть к армянам, которая порождается и подпитывается агрессивной десятилетиями осуществляемой армяноненавистнической системной политикой. <С другой стороны, я нахожу чрезвычайно тревожным распространение этого видео среди журналистов и пользователей в социальных сетях и социальных сетях. И женщина-воин и ее семья имеют право на уважение достоинства как неотъемлемого базового права каждого из нас.

Она отметила, что эти действия азербайджанских военных документируются и анализируются, представляются международным организациям, а конкретные материалы становятся предметом исследования правоохранительными органами.

Григорян призвала журналистов и пользователей соцсетей удалять подобные видео из своих публикаций, страниц и платформ, уважать достоинство жертв и их семей. <Не помогите азербайджанским проповедникам ненависти и ксенофобии>, - отметила защитник прав человека Армении.