Пятница, 16 Сентября 2022 20:45

АрмИнфо.Россия обеспокоена напряженной ситуацией между Арменией и Азербайджаном. Локализовать вспыхнувший между Азербайджаном и Арменией конфликт удалось во многом при содействии и под влиянием России. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

"В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так будет и дальше", - сказал он, отметив, что у России хватает ресурсов чтоб повлиять на ситуацию.

Путин заявил, что РФ сожалеет о жертвах конфликта между Арменией и Азербайджаном: <Действительно, мы сожалеем об этом. И, конечно, о жертвах, которые произошли>.

Ранее во время двухсторонней встречи с президентом Азербайджана Алиевым Путин высказал ему свою обеспокоенность напряженностью на армяно-азербайджанской границе. "Сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили", - сказал президент РФ. "Я вчера ночью разговаривал, вы знаете об этом, я вас проинформировал, с премьер-министром Армении, с Пашиняном Николом Воваевичем", - добавил Путин.

Как передают российские СМИ, Глава Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативное реагирование на эскалацию ситуации на армяно- азербайджанской границе. "Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы", - отметил Алиев. По его словам, ни Армения, ни Азербайджан не стремились к широкомасштабной эскалации конфликта. "В целом уже около двух суток режим прекращения огня. Это говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал он.