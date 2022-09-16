Пятница, 16 Сентября 2022 20:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома на улице Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улицы Овнатани и Вегнера, жилые дома 169, 171 на улице Башинджагяна, абоненты-жильцы улицы Джамбули;

11:00-16:00 собственные дома на переулке Азатамартикнери, 27-37 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 37 на пр. Комитаса, 15, 17 на улице Врацакан, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50 на улице Сармени, 18, 20, 22 на пр. Баграмяна, 7-62, 38, 38/1 на улице Заробяна, 72, 74, 76 на улице Улнеци, собственные дома на улицах М.Аветисяна 1, 3, 20-22 на 2-ой улице М.Аветисяна, 76/2 ан улице Улнеци, жилой дом 20 на улице А.Хачатряна, 21, 23, 23/2 на улице В.Папазяна, собственные дома на 39-ой улице Арабкира, 2-47 на 47-ой улице, 1-8 на 45-ой улице Арабкира, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца, жилой дом 17 на улице Гр.Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N149, жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилой дом 1 на 2-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 62/1, 62/2 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы 5, 6 города Масис;

10:00-14:00 частично 4-ая улица города Масис; абоненты (не являющиеся жильцами) “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, “Армения Ти-Ви” в городе Веди; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок ‘Веду Гину горцаран”;

10:00-16:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвеж и Дзорахбюр; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 ООО “Арт Билд”, санаторий “Аревик” Севана, “ВТБ-Армения”, Институт Физики, зоны отдыха ЧП “Овик Абраамян”, “Армен Есаян”, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к трассе Цовагюх-Чамбарак озера Севан;

11։00-13։00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Катнарат, Благодарное, Мегваовит, Норамут, Катнахбюр, Урасар, Арманис;

12։00-16։00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Башгюх в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 квартал “Нор Аван” села Джрапи в Анийском регионе; села Овтун, Джрадзор, Охмик, Бандиван, молочный завод ‘Бандиван-кат” и станции сотовых операторов в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 11-ой улице Норка, школа N157, ЗАО ''Научный центр травматологии и ортопедии" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; школа для слабовидящих № 16, школа-интернат, прилегающие собственные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улица Карапетяна, жилые дома 34, 36, 38 на улице Свачяна, улицы Лукашина, Зограпа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, 36, 38 на улице Бабаяна, собственные дома 11-29 на 25-ой улице Арабкира, 3-13 на улице В.Давтяна, жилые дома 1, 2А, 3 на улице Ахбюра Сероба, 13, 15 на улице Гюльбенкяна, 8/1 на улице Амбардзумяна, собственные дома 6-41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 62, 64, 66 на улице Араратяна, жилые дома 2а, 2/7 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Конд”, улицы С.Ереванци, Руставели, стадион ‘Раздан” односторонне, жилые дома 42 на улице Кохбаци, 38, 38/1, 40 на улице Пушкина, 23, 25 на улице Теряна, 31, 31а, 33 на улице Туманяна, собственные дома 57, 59, 61 на улице Ин.Ереванци, 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31 на пр. Маштоца, основная школа N14 им. Нар-Доса, жилые дома 8/1, 10 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-13։00 села Леухи, Айгеван, Аракс, Нор Амасия, Налбандян, Сардарапат, Ушакерт, Шенаван, Беркашат, Геташен и Нор Кесария;

в Котайкской области:

11։00-13։00 жилые дома 1-140 в квартале “Кентрон”, квартал “Цахкадзор” в Джрарате, частично квартал “Ванатур”, ООО “Ворди Мехак”, “Арарат резорт”, “Роланд Сусан” в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “ХКХ-Агроспасаркум”, потребительский кооператив ‘Гагарин", ЗАО 'Гагарини артадракан база", ООО Севани мичшрджанаин миаворум”, ООО ''Ди-Ви-Эйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

в Ширакской области:

10:00-16:00 восточная часть села Азатан, прилегающая к шоссе М-1, территория, прилегающая к Ахурянскому медицинскому центру, в Ахурянском регионе; Северо-восточный участок села Торосгюх в Ашоцком регионе; территория бывшего колхоза села Саракап в Анийском регионе.