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 Пятница, 16 Сентября 2022 18:37

Глава Совбеза РА: Надежды на помощь ОДКБ больше нет

Глава Совбеза РА: Надежды на помощь ОДКБ больше нет

АрмИнфо.Требование Еревана от ОДКБ заключалось в оказании военной и военно-политической помощи Армении, но до сих пор оно не выполнено, заявил в разговоре с радио <Азатутюн> секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Он в частности отметил, что тот факт, что ОДКБ до сих пор не отреагировала должным образом на то, чтобы азербайджанские войска полностью ушли с суверенной территории Армении, означает, что ожидания Еревана не оправдались, и только в этом случае наши ожидания могут оправдаться", - сказал он.

<Во время событий в Казахстане я выразил надежду, что механизмы ОДКБ, наконец, заработают, будет создан прецедент. Естественно, такая надежда была, и естественно, что такой надежды больше нет. Только шаги со стороны ОДКБ, если будут предметные шаги, которые мы сможем увидеть и убедиться, и это не только ввод коллективных сил, есть много инструментов, начиная от военно-политических, дипломатических, экономических. Конечно, у ОДКБ нет экономических инструментов, но есть военно-политические инструменты, и ими этот вопрос можно решить>, - сказал Григорян.

Отвечая на вопрос о том, чьо если ОДКБ не предпримет никаких действий, какие шаги сделает Ереван, тем более что уже слышаться призывы выйти из этой организации, Григорян отметил, что об  этом должна думать ОДКБ, а не Армения.

Григорян не исключил возобновления военных действий, поскольку Азербайджан продолжает делать воинственные заявления, а также пытается поддерживать напряженность на границе.  <Наша оценка такова, что Азербайджан не отказывается от устремлений в отношении суверенных территорий Армении и пытается оказать давление на Армению посредством агрессии>, - сказал глава Совбеза. Он отметил о неизменности требования к Баку о выводе войск с суверенной территории Армении. <Когда мы говорим, что они должны уйти, мы имеем в виду, что оккупация суверенной территории Армении вторжением, которое началось 12 мая прошлого года, должна быть устранена>, - сказал он.  Он подчеркнул, что у Еревана нет такой уверенности что прекращение огня будет долгосрочным, и потому, что в целом, хоть и было подписано трехсторонние соглашения, однако Азербайджан продолжал нарушать все эти документы. Он подчеркнул, не было никаких договоренностей по срокам прекращения огня, однако Баку продолжает предпринимать шаги в логике военной эскалации. 

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