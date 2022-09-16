Пятница, 16 Сентября 2022 18:28

АрмИнфо. Члены группы по межпарламентским связям Сейма Литовской Республики с Республикой Армения осуждают военное нападение Азербайджана на Армению в ночь на 13 сентября 2022 г.

<Серьезную озабоченность вызывают сообщения о применении в Тавушской, Гегаркуникской, Араратской, Вайоцдзорской и Сюникской областях крупнокалиберного оружия, артиллерии и БПЛА, нацеленных как на военные, так и на гражданские объекты и инфраструктуры спецназначения>, - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Национального Собрания РА.

В документе подчеркивается, что нарушения рубежей Армении, применение военной силы или ее угроза грубо нарушают международное право и являются неприемлемыми. <Эта агрессия подрывает приоритет создания условий для мирного, стабильного и всеобъемлющего урегулирования конфликта и примирения стран Южного Кавказа, открывшуюся историческую возможность для их безопасности и процветания, способствует манипулированию судьбами всего региона и его государств>, - отмечается в заявлении.