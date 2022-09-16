Пятница, 16 Сентября 2022 17:53

АрмИнфо. Руководители украинских общественных организаций Армении - Анна Арутюнян (ОО <Федерация украинцев Армении>) и Елена Шевчук (ОО <Украинский форум>) 16 сентября посетили офис Европейского Союза в Ереване, чтобы выразить позицию местной украинской общины в связи с агрессией Азербайджана.

Согласно официальному сообщению организаций в социальной сети Фейсбук, в ходе встречи украинцы Армении передали представителям ЕС письмо, в котором осудили азербайджанскую агрессию в Армении и призвали Евросоюз принять срочные меры, вытекающие из ситуации.

Напомним, что еще 14 сентября представители украинской общины Армении составили открытое письмо, адресованное ЕС, в котором выразили солидарность и поддержку вооруженным силам Армении в борьбе за защиту территориальной целостности и сохранения суверенитета Республики Армения.

<Многие граждане Украины с 24 февраля сего года нашли свое убежище и защиту в Армении. Как страна, предоставляющая убежище, Армения не менее актуальна и важна для граждан Украины. В ночь на 13 сентября Азербайджан совершил нападение на суверенную территорию Республики Армения, включая Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Джермук, Горис и Капан, интенсивно применив артиллерийские средства, минометы, БПЛА и крупнокалиберное стрелковое оружие, нацелившись как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру. У армянской стороны есть большое количество жертв, среди которых и гражданские лица.

Согласно многим международным экспертам, Азербайджан при поддержке Турции разрабатывает план по нападению на Армению, расширения влияния на Южном Кавказе. Правительство Баку грубейшим образом нарушает международное право и проявляет агрессию в отношении народа Армении>, - говорится в адресованном ЕС письме украинской диаспоры Армении.