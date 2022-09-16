Пятница, 16 Сентября 2022 17:21

АрмИнфо. 25 сентября в Ереване состоится внеочередной конгресс Международной федерации бокса

(IBA). Он пройдет в спортивно- концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Ключевой темой повестки дня станет вопрос о проведении новых выборов президента IBA. Об этом говорится в сообщении Федерации бокса РА.

Если большинство делегатов конгресса проголосуют за проведение выборов, то по этому пункту повестки будут проведены новые выборы президента IBA. Право голоса на конгрессе имеют 171 федерация IBA. Если выборы состоятся, то за должность главы IBA будут бороться два кандидата: действующий президент IBA Умар Кремлев и президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Вурст. Если представители национальных федераций проголосуют против проведения выборов, то повторное голосование не состоится и Умар Кремлев останется президентом федерации сроком на четыре года. На Конгрессе, прошедшем в Стамбуле в мае этого года, Умар Кремлев был избран президентом IBA без конкурса, так как его единственный конкурент Ван дер Ворст был отстранен от участия в выборах за нарушение правил предвыборной кампании. Однако позже Ван дер Ворст был оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне, после чего совет директоров IBA принял решение о проведении еще одного внеочередного конгресса для принятия решения.