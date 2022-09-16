Пятница, 16 Сентября 2022 16:58

АрмИнфо. Ереван рассчитывает, что миссия ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе. Об этом, заявил в пятницу посол РФ в Армении Сергей Копыркин на встрече с генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

"Здесь вашей миссии придают особое значение, рассчитывают на то, что Организация Договора о коллективной безопасности сыграет важную роль в стабилизации обстановки, принятии шагов по предотвращению дальнейшей эскалации ситуации", - сказал посол.

По его словам, общество и различные политические силы в Армении пристально наблюдают за работой миссии. "Здесь помнят о том, что организация сыграла ключевую роль в стабилизации ситуации в Казахстане в начале этого года. Важный нюанс - Армения сейчас председательствует в ОДКБ", - отметил дипломат.

Копыркин пожелал успеха миссии в достижении конкретных результатов. "Это, несомненно, будет работать на укрепление авторитета организации и в Республике Армения, и в регионе", - подчеркнул он, передает РИА Новости.

Отметим, что в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения 15 сентября 2022 г. прибыла передовая группа Мониторинговой миссии под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. Группа уже провела встречу с министром обороны РА Суреном Папикяном. Он также посетил пограничное управление ФСБ в Республике Армения и провел переговоры с начальником пограничного управления ФСБ РФ в Армении генерал-майором Романом Голубицким

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".