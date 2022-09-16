Пятница, 16 Сентября 2022 16:56

АрмИнфо.В населенных пунктах Верин Шоржа, Кут, Сотк Гегаркуникской области в результате агрессии азербайджанских ВС было повреждено 195 зданий-строений, в том числе жилые дома, здания школ и администраций, хлева, медпункт, автомойка и другие вспомогательные сооружения. Об этом сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян в ходе пресс-конференции, отметив, что в сравнении с другими областями наиболее пострадавшей является Гегаркуникская .

В частности, он добавил, что в определенных населенных пунктах Гегаркуника были повреждены линии электропередач, личные автомобили жителей области, пострадали посевные площади пшеницы и ячменя общей площадью 150 га.

В Сюникской области (Акнер, Веришен, Норашен , Карашен, Нораван, Агиту), по словам Амбаряна, разрушены 5 зданий, из коих 4 - жилые дома и 1 - зал торжеств, кроме этого есть повреждения по части линии

электропередач и газоснабжения. В Вайоцдзорской области силами противника были разрушены и повреждены 9 зданий, в числе которых жилые дома, гостевые дома и санаторий. Вместе с тем, под удар попало также административное здание, обслуживающее канатную дорогу Джермука, личные транспортные средства горожан, а в Кечутское водохранилище скинуто два снаряда.

Помимо этого, по словам замминистра, силами пожарных подразделений были потушены пожары 5 зеленых территорий Сюника, 7 - в Вайоцдзоре. В лесах Джермука, как подчеркнул замминистра, удалось потушить все очаги пожара за исключение одного, поскольку последний просматривается со стороны противника. При этом Амбарян отметил, что данный очаг не представляет угрозы, поскольку является тлеющим.

Замминистра также напомнил, что во время выполнения заданий сотрудники спасательных служб МЧС Армении также подверглись обстрелу со стороны противника.