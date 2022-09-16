|Оппозиционер об откровениях начальника ГШ о зверства противника: Если после всего этого, кроме отстранения этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите
|Посол России: Ереван рассчитывает, что миссия ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе
|МЧС: В результате агрессии Азербайджана Гегаркуникская область пострадала наиболее всего
|Встреча граждан с Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00
|Экс-министр обороны: Наибольшие потери ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом
|Президент Ирана на саммите ШОС вновь подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности Армении
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ провел встречи с главой Погрануправления ФСБ РФ в РА и послом России
|ГШ: В настоящее время подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука
|Андраник Кочарян: Ряд позиций снова перешли под контроль ВС Армении
|Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу прав пленных
|Секретарь ГД: Заявления Совета безопасности ООН послужат основанием для увеличения международного давления на Азербайджан
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|Пашинян ожидает от СНБ конкретных мер по выявлению агентурной сети в Армении
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Российской Федерации
|Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарём Шанхайской Организации Сотрудничества
|Правительство Армении посчитывает ущерб, нанесенный ВС Азербайджана гражданской инфраструктуре
|Мирзоян об обсуждении запроса РА в ООН: <Страны перестали ставить знак равенства между агрессором и его целью>
|Американист: Несмотря на войну и внутриамериканские политические процессы, Пелоси не отменила визит в Армению
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|Эммануэль Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру
|Госсекретарь США подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.
|Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
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|Важность укрепления мира на Южном Кавказе была подчеркнута на заседании Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Госдеп: Вашингтон продолжит участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира на Южном Кавказе
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|Есть сведения, что Баку готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана: Поспред Армении в ООН
|Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООН
|Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия: Постпред Индии при ООН
|Москва рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООН
|Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
|Омбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садов
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АрмИнфо.В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных векторах развития Шанхайской организации сотрудничества.
На заседании также выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедова, также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
С полным текстом выступления Главы государства можете ознакомится здесь.
|Оппозиционер об откровениях начальника ГШ о зверства противника: Если после всего этого, кроме отстранения этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите
|Посол России: Ереван рассчитывает, что миссия ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе
|МЧС: В результате агрессии Азербайджана Гегаркуникская область пострадала наиболее всего
|Встреча граждан с Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00
|Экс-министр обороны: Наибольшие потери ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом
|Президент Ирана на саммите ШОС вновь подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности Армении
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ провел встречи с главой Погрануправления ФСБ РФ в РА и послом России
|ГШ: В настоящее время подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука
|Андраник Кочарян: Ряд позиций снова перешли под контроль ВС Армении
|Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу прав пленных
|Секретарь ГД: Заявления Совета безопасности ООН послужат основанием для увеличения международного давления на Азербайджан
|Любые попытки использовать процесс делимитации и демаркации для навязывания территориальных требований неприемлемы для Армении - Пашинян
|“Рецепт мира” от Эрдогана
|СЖА заступился за журналистку, которую выгнали из НС РА по устному указанию спикера
|Пашинян ожидает от СНБ конкретных мер по выявлению агентурной сети в Армении
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Российской Федерации
|Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарём Шанхайской Организации Сотрудничества
|Правительство Армении посчитывает ущерб, нанесенный ВС Азербайджана гражданской инфраструктуре
|Мирзоян об обсуждении запроса РА в ООН: <Страны перестали ставить знак равенства между агрессором и его целью>
|Американист: Несмотря на войну и внутриамериканские политические процессы, Пелоси не отменила визит в Армению
|Власти Армении пока воздерживаются от введения военного положения
|Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана
|Эммануэль Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру
|Госсекретарь США подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.
|Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
|Госминистр Арцаха: Любой статус в составе Азербайджана неприемлем и невозможен
|Немецкий политик: Германия и Европейский Союз не должны оставлять Армению
|Важность укрепления мира на Южном Кавказе была подчеркнута на заседании Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Госдеп: Вашингтон продолжит участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира на Южном Кавказе
|Мариам Мкртчян стала чемпионкой мира по шахматам среди юниорок
|Нашелся пропавший накануне в приграничной зоне сотрудник МЧС
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении и начальником ГШ Азербайджана
|Передовая группа Миссии ОДКБ под руководством Анатолия Сидорова прибыла в Армению
|РАУ отметил свое 25-летие в скромной обстановке
|Байден решил назначить Линн Трейси послом в России
|Зарубежные дипломаты, аккредитованные в Армении, посетят районы, пострадавшие от азербайджанских обстрелов
|Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
|Париж призвал Баку отвести войска на исходные позиции
|Есть сведения, что Баку готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана: Поспред Армении в ООН
|Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООН
|Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия: Постпред Индии при ООН
|Москва рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООН
|Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
|Омбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садов
|Замглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торга
|ООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном
|Раиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действием
|В Сюнике пропал спасатель МЧС Армении при возвращении тел убитых
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Французский депутат: Франция должна потребовать санкций против азербайджанского агрессора
|Мария Захарова резко осадила армянского журналиста
|Папикян рассказал Тойво Клаару о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении
|В результате агрессии азербайджанских ВС в трех областях Армении повреждены 192 жилых дома, из коих 60 - разрушены полностью
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|Захарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства Арцаха
|Зурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и Азербайджаном
|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
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