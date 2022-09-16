Пятница, 16 Сентября 2022 15:40

АрмИнфо.Встреча граждан со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00 часов. Об этом написал на своей официальной странице в Facebook сын второго президента Левон Кочарян.

"Накануне группа наших соотечественников выразила желание встретиться со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Встреча, по его словам, состоится в понедельник, в 13:00, в красном зале кинотеатра "Москва"", - сообщил Левон Кочарян.

Отметим, что в Армении и Арцахе с 14 сентября проходят многотысячные акции протеста с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Акции были спровоцированы заявлениями, сделанными Пашиняном с трибуны парламента.

Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что собирается подписать документ, за который готов подвергнуться критике и даже быть отстраненным от власти. "Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но это не означает решение против государственных интересов РА. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать безопасность Армении, прочную стабильность, мир: Мы хотим подписать документ, из-за которого нас могут критиковать, оскорблять, называть предателями, народ может даже отстранить нас от власти. Но мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю - то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира", - заявил он.

В тот же день, 14 сентября, председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с заявлением, в котором говорилось: "Арцах был, есть и будет. Cудьба Республики Арцах и ее народа не была и не будет монополией какого-либо лица или политической власти. В вопросе независимости Республики Арцах неприемлемы заявления, интервью и выражение позиции без учета мнения народа Арцаха и избранных им властей". Было отмечено также, что фракции парламента Арцаха в своих заявлениях назвали неприемлемыми какие-либо дискуссии об Арцахе в составе Азербайджана. Это та красная черта, которую никто не имеет права нарушать. "Насильственное присоединение Арцаха к Азербайджану приведет к уничтожению Арцаха и станет геополитической исторической трагедией для армянской государственности и армянского народа", - говорилось в документе.