Пятница, 16 Сентября 2022 15:39

АрмИнфо. Существенную часть потерь ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом. Подобное заявление в ходе брифинга сделал экс-министр обороны Армении, депутат от фракции <Армения> Сейран Оганян.

Он задался вопросом, почему в Армении асфальтированы дороги, проводятся различные фестивали, мероприятия, а передовая линия не оснащена для защиты от простых артиллерийских ударов и БПЛА противника.

Экс-министр обороны напомнил, что после каждого военного этапа, любая военная структура, особенно государственная, выполняет задачи по восстановлению или развитию, учитывая результаты прошлой войны, как достижения, так и ошибки. Сейранян подчеркнул, что уже в течение года оппозиция заявляет о том, что приоритетным вопросом является безопасность и проведение инженерных работ на передовой, однако все предложенные инициативы, по его словам, отвергаются правящим большинством.

Отвечая на вопросы журналистов экс-министр обороны затруднился сказать было ли неожиданностью для армии нападение азербайджанских ВС, однако подчеркнул, что задачей армии, на предварительном этапе войны, является исключение внезапности. Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.