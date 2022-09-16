Пятница, 16 Сентября 2022 14:43

АрмИнфо.В рамках визита передовой группы Миссии ОДКБ в Армению начальник Объединенного штаба Организации генерал- полковник Анатолий Сидоров посетил пограничное управление ФСБ в Республике Армения.

"Мы получили видение обстановки и оперативную информацию о происходящем от наших пограничников, которые несут службу в том числе на границе и участвуют в охране отдельных участков государственной границы Республики Армения", - сказал он по итогам рабочей встречи с начальником пограничного управления ФСБ РФ в Армении генерал-майором Романом Голубицким, - сообщает пресс-служба ОДКБ.

Более того, Сидоров в ходе визита передовой группы Миссии ОДКБ в Армению встретился с послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным

Отметим, что в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения 15 сентября 2022 г. прибыла передовая группа Мониторинговой миссии под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. Группа уже провела встречу с министром обороны РА Суреном Папикяном.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".