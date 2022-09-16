Пятница, 16 Сентября 2022 14:42

АрмИнфо. Армянский город Джермук является одним из направлений, подвергнувшихся ударам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом 16 сентября на встрече с порядка 30 представителями дипломатических ведомств, аккредитованных в Армении, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил РА Эдвард Асрян.

Он отметил, что противник на данном направлении в результате наступательных действий имел некоторый успех, вторгшись на суверенную территорию шириной фронта до 8,5 километров и глубиной до 7,5 км. Это наступление осуществлялось отдельными подразделений ВС Азербайджана, некоторые из которых находятся в окружении ВС Армении. В настоящее время, сообщил начальник ГШ, подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука. До начала военных действий Джермук находился в 12 км от границ с Азербайджаном. В настоящее время позиции ВС Азербайджана можно разглядеть с гостиницы <Армения>. Асрян сообщил, что с самого начала боевых действий подразделениям вооруженных сил Армении удавалось отбрасывать большую часть атак противника. На отдельных участках фронта с учетом численного превосходства противника в живой силе и технике армянской стороной были потеряны некоторые боевые позиции, что дало возможность войскам противника несколько углубиться в оборонительные позиции ВС Армении. На других участках в результате активных действий ВС Армении, как к примеру в направлении Джермука и на других направлениях на юго-востоке Армении удалось отбросить войска врага на исходные позиции.

Асрян отметил, что в рамках поездки представителям дипломатического корпуса будут показаны те объекты инфраструктуры, которые были повреждены в результате ударов со стороны противника. В ходе обстрелов ВС Азербайджана использовали как реактивные установки, так и ударные беспилотные летательные аппараты. В частности, в городе Джермук удар был нанесен по канатной дороге, которая входила в оздоровительный комплекс города. В момент удара как дети и взрослое население, так и представители международных структур и различных государств, отдыхавшие в Джермуке, находились в городе, поскольку не были перемещены. Асрян заметил, что военно-политическое руководство Азербайджана ставило перед собой задачу нанесения серьезного экономического ущерба Армении.

Асрян также сообщил о фактах совершенных азербайджанскими военными преступлений практически на всех направлениях агрессии. Он заверил собравшихся в том, что после брифинга представит дипломатам видеоролик о совершенных преступлениях. <Я не нахожу слов, чтобы передать то, как они расчленяли армянских военнослужащих, раздев их, резали ноги, руки, что является последней стадией проявлений варварства>, - заявил начальник Генштаба.