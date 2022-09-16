Пятница, 16 Сентября 2022 14:11

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу гарантирования прав пленных лиц, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян 16 сентября на заседании правительства.

Он отметил, что в течение последних двух дней Армения подала в Европейский суд по правам человека несколько дополняющих друг друга заявлений с требованием применения в отношении Азербайджана промежуточных мер. Ответы по ним уже получены.

«Речь идет также о гарантировании прав пленных лиц. На данный момент собираем более масштабные доказательства, связанные и с нанесенным ущербом, которые мы представим в рамках наших текущих международно-правовых процессов в Европейский суд и Международный суд ООН», - сказал он.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.