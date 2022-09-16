Пятница, 16 Сентября 2022 13:39

АрмИнфо. Любые попытки использовать процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы для навязывания территориальных требований неприемлемы для Армении. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 16 сентября на заседании правительства.

<У нас очень четкая позиция, мы предпримем все возможные шаги для достижения урегулирования, прочного мира и стабильности>, - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, любые попытки использовать этот процесс для навязывания территориальных требований и амбиций для нас неприемлемы. <Еще раз говорю, территория Республик Армения составляет 29,8 тыс. кв.км. и ни один миллиметр не может быть предметом обсуждения. Я хочу это четко зафиксировать, и эта позиция не будет изменена ни при каких обстоятельствах>, - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что политическая позиция Армении заключается в том, что <силы агрессора Азербайджана> должны покинуть суверенную территорию Республики Армения. <И эту позицию мы должны отстаивать во всех инстанциях, всеми возможными средствами и добиться решения предложенной проблемы>, - заключил Пашинян.

Напомним, что 14 сентября в среду в ходе правительственного часа в парламенте, Пашинян заявил, что собирается подписать документ, за который готов подвергнуться критике и даже быть отстраненным от власти. <Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но это не означает решение против государственных интересов РА. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать безопасность Армении, прочную стабильность, мир: Мы хотим подписать документ, из-за которого нас могут критиковать, оскорблять, называть предателями, народ может даже отстранить нас от власти. Но мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю - то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира>, - сказал он. Премьер также подчеркнул, что неприкосновенность суверенных территорий Армении является красной чертой и не является предметом переговоров. Заявив, что после азербайджанской атаки на суверенную Армению 13 сентября с.г. Баку оккупировал территорию в 10 кв.км. (Об оккупации 40 кв.км. в ходе наступления в мае 2021 года сообщалось ранее - ред.) Пашинян отметил, что предоставление коридора через Сюник является красной линией.

В тот же вечер после начала спонтанных акций протеста перед зданиями парламента и правительства требованием отставки властей, Пашинян выступил с заявлением о том, что <никакой документ не подписан и не готовится к подписанию>.