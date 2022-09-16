Пятница, 16 Сентября 2022 13:30

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей официальной странице в Twitter опубликовал фотографию Нури-паши - участника резни армян в Баку в 1918 году и войны Азербайджана против Армении в 1918-1920 годах и к фотографии прикреплена следующая запись:

“Поздравляю с годовщиной освобождения Баку - столицы Азербайджана, являющегося нашим другом, братом, неотъемлемой частью нас. И сейчас, как и прежде, мы будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе”.

Читая эти строчки, невольно вспоминается заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна сделанное не далее как 27 августа текущего года, где он заверяет, что Ереван получил некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе.

“Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами”, - сказал премьер Армении.

Только осторожный оптимизм премьер-министра Армении с его пресловутой повесткой так называемой «эпохи мира» никак не укладывается в реальные намерения азербайджано-турецкого тандема.

Об этом свидетельствует не только эта запись президента Турции, но и очередная широкомасштабная агрессия Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, и безоговорочная поддержка Турции этих действий. Стоит добавить, что эта уже не первая, не вторая и даже не третья агрессии в отношении Армении и Арцаха за эти пресловутые два года строительства “эпохи мира” Пашиняна, после подписания печально известного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Свидетельствует и растиражированное в телеграмм-каналах сообщение Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР), что Турция мобилизует 45 тысяч солдат из резерва в направлении границы с Арменией.

Об этом говорит и вчерашнее заявление постпреда Армении в ООН Мгера Маргаряна, что противник скапливает силы и готовится к нападению в направлении Нахиджевана.

Происходящее в последние дни говорит лишь о том, что “мирная повестка” не работает, а азербайджано-турецкий тандем пытается силой пробить коридор через Сюникскую область Армении, захватив ее суверенные территории.

И всё это происходит на фоне молчаливого поощрения международного сообщества, которое не предпринимает ничего, кроме беззубых и безадресных заявлений о прекращении огня к сторонам.