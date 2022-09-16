Пятница, 16 Сентября 2022 13:19

АрмИнфо. Накануне депутат правящей фракции «Гражданский договор» в Национальном Собрании Кристине Погосян неуравновешенным поведением и некорректной лексикой отреагировала в ответ на четкие вопросы журналистки сайта MediaHub.am Ани Геворгян, которые, вероятно, поставили депутата в трудную ситуацию. Об этом говорится в заявлении Союза журналистов Армении.

Заявив, что НС-ее дом, депутат Кристине Погосян потребовала, чтобы журналист удалилась, а когда та воспротивилась, депутат протянула руку к лежащему на столе телефону, (по всей вероятности) пытаясь бросить его в сторону журналиста, чему, однако, помешали ее же коллеги-депутаты․

Несмотря на ее неуравновешенное поведение, коллегам каким-то образом все-таки удалось вывести депутата из помещения, но вскоре ей на помощь пришел председатель НС Ален Симонян. Он приказал сотрудникам Службы безопасности парламента вывести журналистку Ани Геворкян из здания НС, что они незамедлительно и сделали, применяя насилие в отношении журналиста, ее за руки выволокли из здания НС․

После произошедшего в беседе с журналистами Ален Симонян заявил, что не собирается рассматривать поведение депутата Кристине Погосян, и что он намерен руководствоваться новыми положениями регламента НС, согласно которым подлежат выдворению журналисты, мешающие работе парламента․ "Давно было пора это сделать. Слава Богу, мы уже приняли закон", - заявил Ален Симонян.

Очевидно, что подобное, мягко говоря, не подобающее чиновнику отношение властей к прессе обусловлено происходящими в последние дни в стране тревожными событиями, а также происходящими параллельно развитию ситуации на фронте теневыми процессами в политической плоскости и справедливым возмущением в обществе по отношению к ним․

Как в прошлом, так и сегодня, власти враждебно настроены по отношению к СМИ, информирующим общественность об их ошибках и недостатках, поскольку благодаря работе свободных и неподконтрольных властям СМИ общество узнает о происходящих за его спиной событиях․

Союз журналистов Армении решительно осуждает посягательства в отношении журналистов, совершенные сегодня в Национальном собрании, в том числе по распоряжению руководителя представительного органа-председателя НС, требует от властей проявить лояльность к принципам демократии, удостоить произошедшее правовой оценки, привлечь к ответственности тех депутатов - членов собственной команды, которые не впервые угрожают журналистам расправой․ Безнаказанность порождает вседозволенность. в данном случае упомянутый депутат не только пригрозил, но и попытался прибегнуть к конкретным действиям․

Призываем местные и международные организации, занимающиеся вопросами свободы прессы, людей, занимающиеся защитой прав человека, проявить адекватную позицию, сдержать и предотвратить усиливающиеся посягательства властей на свободу слова․

Призываем наших коллег, независимо от сложившейся ситуации, соблюдать все нормы профессиональной этики и поддерживать друг друга․