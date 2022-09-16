Пятница, 16 Сентября 2022 12:47

АрмИнфо. 15 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в Самарканде в целях участия в качестве почётного гостя в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретился с Генеральным секретарём этой международной структуры Чжаном Мином.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала.

Как отметил Чжан Мин, взаи­модействие Туркменистана с ШОС имеет особое значение, так как инициативы, выдвигаемые Туркменистаном на международном уровне, схожи с целями и задачами Организации.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан наработал большой опыт в области энергетики и готов им поделиться, а также участвовать в совместной работе по реализации конкретных энергетических проектов с государствами-членами ШОС.

Выразив убеждение, что осуществление таких проектов является примером сотрудничества Туркменистана с государствами ШОС в энергетике, Президент Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания между Туркменистаном и заинтересованными государствами ШОС Рабочей группы «ad hoc» по энергетическим вопросам.

Также глава Туркменистана озвучил предложение о создании временного Координационного совета для обеспечения слаженной и эффективной работы в области транспорта.

Предложив создать Деловой Совет «Туркменистан–ШОС», в рамках которого будут проводиться ежегодные бизнес-встречи, выставки, презентации экономических проектов, глава государства подтвердил Туркменистана к конструктивной совместной работе.

Как отметил Чжан Мин, ШОС высоко ценит дальновидный и ответственный подход Туркменистана к вопросам расширения и укрепления взаимодействия по всему его спектру с государствами-членами этой международной структуры, высказав намерение и далее работать в тесном контакте с Туркменистаном.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин выразили уверенность, что очередной Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет ещё одним важным шагом на пути дальнейшей оптимизации сотрудничества Туркменистана со странами ШОС, большим вкладом в дело укрепления на планете климата доверия и взаимопонимания.