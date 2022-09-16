Пятница, 16 Сентября 2022 12:28

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в целом, удовлетворен позицией стран, принявших участие в заседании Совбеза ООН, созванном по запросу РА. Вместе с тем, как признал Мирзоян 16 сентября на заседании кабмина, в случае с отдельными странами или страной, ожидания не столь оправдались.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что заседание в Совбезе ООН по вопросу Армении прошло дважды: 2 дня назад - в закрытом, накануне, по настоянию армянской стороны - в открытом режиме, чтобы <мировая общественность могла следить за позициями постоянных и не постоянных членов Совбеза>. <Документ по итогам обсуждений еще не принят, но это не умаляет важность прошедших обсуждений, так как даже без документа международное сообщество заняло четкие позиции>, - заявил Мирзоян.

Так, по его словам, подавляющее большинство стран подчеркнуло недопустимость применения силы, неприкосновенность суверенной территории Армении и необходимость отвода войск на первоначальные позиции. <Многократно использовался термин <агрессия>, есть четкое понимание того, что под удар были взяты и гражданские инфраструктуры, как и того, что агрессор должен вернуться на исходные позиции. Речь зашла также о нагорно- карабахском конфликте и по сути, тезис руководства Азербайджана уже более года муссируемый о том, что нет проблемы Нагорного Карабаха решен, как нет и самого Нагорного Карабаха, получил адекватный, обратный отклик от международного сообщества>, - заявил министр.

Он выразил удовлетворение позицией стран, которые перестали ставить знак равенства <между агрессором и его целью>. <Нужно признать, что в случае с отдельными странами или страной, у нас были большие ожидания, и, возможно, в некоторых случаях эти ожидания не столь оправдались>, - заявил министр.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.