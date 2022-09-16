Пятница, 16 Сентября 2022 12:25

АрмИнфо. Марианна Мкртчян. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению не носит региональный характер. Подобного мнения придерживается американист, политолог Сурен Саркисян.

Так, политолог констатировал, что еще 23-25 августа сообщал о готовящемся визите в Армении, и теперь может раскрыть скобки и представить его детали.

"Во-первых, Пелоси - один из самых влиятельных политиков Америки, соратник президента Байдена. Кроме того, визит был инициирован самой Пелоси и не носит региональный характер. Она прибудет непосредственно в Армению из Германии. В другие страны не поедет. Иными словами, нет никакой армяно-турецкой или армяно- азербайджанской повестки дня (по крайней мере, на данный момент)", - констатировал политолог.

При этом Саркисян обратил внимание на тот факт, что в американской прессе появились сообщения о том, что Пелоси поможет своей партии победить в ноябре, а затем перейдет на другую работу (назначится послом).

Вместе с тем, политолог согласился, что, безусловно, в ноябре в США выборы и демократам нужны армянские голоса. "Однако следует учитывать, что Пелоси является одним из лучших друзей армян в Конгрессе и у нее также есть личный мотив для приезда в Армению (особенно перед ее возможным уходом с должности).

И самое главное, когда влиятельная фигура приняла решение приехать, азербайджанской агрессии еще не было. Визит легко мог быть отменен, отложен. Или она также могла отправиться в Баку, чтобы сохранить паритет. Недавно в США был скандал вокруг имени ее мужа. Однако, Пелоси решила приехать в Армению, несмотря на войну и внутриамериканские политические процессы, и мы должны использовать это обстоятельство в своих интересах (если сможем)", - считает эксперт.

В заключение Саркисян сообщил, что когда о готовящемся визите (примерно месяц назад), то предложил Нэнси Пелоси посетить и Арцах. "Не знаю, приняли мое предложение или нет", - резюмировал политолог.

Как ранее сообщало Politico со ссылкой на источники, спикера палаты представителей США в Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном и встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Сопровождать ее будет член палаты представителей США Джеки Шпейер.