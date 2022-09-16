Пятница, 16 Сентября 2022 12:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября в ходе заседания правительства заявил, что на данном этапе власти страны решили воздержаться от введения военного положения.

По его словам, вопрос в очередной раз обсуждался в Совете Безопасности РА. Как указал премьер, возможно многие ждали данного решения с целью добровольно присоединиться к защите границ РА. Они и на сегодня могут это сделать и для этого нужно только обратиться в военные комиссариаты, пояснил он.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.